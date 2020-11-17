Все знают, что вода-источник жизни. До сих пор некоторые жители областного центра и ряда районов не обеспечены питьевой водой. благодарные волонтеры оказали помощь и Таскалинскому району. Волонтеры помогают протянуть водопровод к домам некоторых семей, а также выкапывают колодца в сёлах. «100 шагов вперед!"в рамках проекта они неуде сделали первые шаги. И начали с Таскалинского района, совместно с местным акиматом работают над тем, чтобы помочь нуждающимся семьям с питьевой водой. - Мы видим ситуацию в африканских странах. Не только дефицит воды, но и очень низкий социальный статус населения. Затем подумали «интересно, есть ли у нас такие же случаи?". Эта мысль и побудила к воплощению проекта в жизнь,- рассказал Волонтер Асет Султанов. Недавно ребята побывали в Таскалинском районе, где в населенном пункте Бирлик одинокой маме выкопали колодец. -Таким образом, в нашем районе совместно с местным акиматом, проложили водопровод. Сегодня 7 семей благодаря таким неравнодушным гражданам избавились от проблем с питьевой водой. Стоит отметить, что и во время пандемии эти граждане направляли лекарства в наш район,- отметили в районном акимате. - Путем благотворительности мы намеревались установить мост между государственными органами и населением. Сначала снимали на видео и выкладывали в социальные сети проблемные вопросы. Народ поддержал. Во время карантина в проекте "Дорога в школу" мы подготовили к школе 120 учащихся. Работы добрых ребят не прошли даром и были отмечены номинацией акима области «Лучший волонтер".