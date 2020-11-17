Как сообщили в пресс-службе партии, на XХVI-й внеочередной конференции Западно-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan» по выдвижению депутатов праймериз предложили оставлять на селе больше налогов – для развития местного самоуправления. В ходе дебатов на областной конференции кандидаты в праймериз представили свои программы и ответили на вопросы оппонентов. Участник праймериз Малик Кулшар предложил оставлять в аульных округах больше налогов. - В аульных округах оставляют всего 7-9% налогов, при этом есть села, в которых доход составляет всего 1 млн тенге. Развития местного самоуправления с таким доходом не может быть и речи», - отметил Малик Иманкулович. В своей программе он также акцентировался на том, что для развития самоуправления надо усилить присутствие гражданских активистов. - Пора ввести в составы комиссий и наблюдательных советов при акиматах представителей гражданского общества общественных советов, - сказал Малик Кулшар. В первом этапе праймериз по Западно-Казахстанской области были зарегистрированы 460 кандидатов. На XХVI-й внеочередной конференции Западно-Казахстанского областного филиала партии Nur Otan приняли участие 124 делегата. К слову, открыл XXVI внеочередную конференцию Западно-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan» председатель филиала, аким области Гали Искалиев. - Проект документа, определяющий основные направления, цели и задачи партии и ожидаемые результаты, был опубликован на официальном сайте и публично обсужден на праймериз в течение двух месяцев, - напомнил Гали Искалиев. - По инициативе нашего Первого Президента Нурсултана Назарбаева впервые в истории нашей независимой страны в этом году приняли активное участие в праймериз. Уверен, что в праймериз приняли участие непредвзятые, достойные люди со своими идеями и новыми взглядами. В праймериз приняли участие специалисты разных сфер: предприниматели, учителя, врачи, строители, представители общественных организаций и СМИ. Особенно важна активность молодежи и женщин. На праймериз в ЗКО зарегистрировано 460 кандидатов. Участвовал 421 кандидат, в том числе 155 женщин и 144 представителя молодежи до 35 лет. За четыре дня проголосовали 22 903 партиец или 85% региона. За период праймериза от населения области поступило 1205 предложений, 904 из которых (77%) были включены в предвыборную программу областных, городских и районных филиалов партии. В предвыборной программе партии определены семь приоритетных направлений регионального развития: 1.Экономически устойчивый регион. 2. Комфортный регион. 3. Социально-ориентированный регион. 4.Регион для молодежи. 5. Регион с богатой историей и культурой. 6. Открытые и подотчетные местные органы. 7. Безопасный регион.