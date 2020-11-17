Как сообщили в пресс-службе ДЧС Актюбинской области, сообщение о загорании на маслозаводе на станции Жазык поступило пожарным сегодня в 8.43. - На место выехали 32 сотрудника на 7 единицах техники. Также к тушению пожара были привлечены 5 сотрудников и машина негосударственной противопожарной службы «ПВАСС», - рассказали в ДЧС. Как выяснилось, произошло возгорание газовой сушилки для семечек принадлежащей ТОО "АКМЭЗ". По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Причину пожара устанавливают, тушение огня продолжается.