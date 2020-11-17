Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова во время брифинга в центральной службе коммуникаций рассказала, что на сегодня разрешена работа дежурных классов только в начальной школе (1-5 классы) и в международных школах (до 7 класса), а также в школах с наполняемостью до 300 посадочных мест. – Эти ограничения способствуют тому, чтобы как можно меньше создавать условия для заражения. Кроме того, на сегодня действуют санитарные правила, где чётко прописано, какие меры нужно принимать, чтобы не допустить заражения ни школьников, ни учителей в школе. Эти меры направлены, в первую очередь, на обеспечение здоровья школьников, т.е. это обязательная термометрия, обязательное ношение масок, меры, направленные на персонал школы, а также меры, связанные с обустройством мест для обучения. Эти 3 категории мер установлены санитарными правилами, и если их соблюдать в полной мере, то это станет залогом недопущения регистрации заболевания COVID-19 в школах, - отметила Айжан Есмагамбетова. К слову, отвечая на вопрос журналистов, Айжан Емсагамбетова добавила, что в этом году в связи с ограничительными мерами по нераспространению COVID-19 новогодние елки для школьников Казахстана проводиться не будут. Это касается учеников как дежурных классов, так и школьников, которые находятся на дистанционном обучении.