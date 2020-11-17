Так, завершены работы по укладке асфальта к селу Жайык. Также ремонт дорожного полотна проводится ещё в трех посёлках. Сельчане довольны проводимыми работами, так как решаются основные проблемы сельчан. Прежнее состояние этой дороги оставляло делать лучшего. Ямы и грязь постоянные друзья местного населения. Работы по реконструкции были начаты в июне-месяце. Технадзор и местные жители отслеживают все этапы. На данный момент около 80% объёма выполнено. -Весной и осенью ездить было не возможно. В этом году в апреле начали ремонт. Сейчас, видите, дорога унас ровная. Сейчас обустраивают обочины. Положат гравий, щебень, утрамбуют и установят знаки. Основные работы уже закончены,- рассказал Председатель совета аксакалов Темирхан Исаев. Такие же работу ведутся в селе Жанабулак. Начата реконструкция дороги протяжённостью 3,3 километра, которая не ремонтировалась на протяжении многих лет. На эти цели из республиканского бюджета выделено более 426 миллионов тенге. Завершить строительство планируется в декабре. -Ещё одно большое дело, что у нас проведена техническая вода. Народ пользуется, поливает огород. Это тоже большие достижение. Унас раньше не задерживались молодые специалисты, потомучто не было жилья. В этом году строится двухквартирный дом. До нового года должны закончить и предоставить жильё людям. Вот такие у нас хорошие перемены,- пояснил Председатель сельского совета Ветеранов Бауыржан Балкашев. Ремонтные работы также ведутся в селе Алгабас. Объект переходящий. Строительство началось в августе, а завершится в следующем году. Жители, для которых любая поездка сопряжена с трудностями, с нетерпением ждут открытия новой дороги.