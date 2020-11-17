Фото предоставлено очевидцами - 22-летняя женщина на Hyundai Tucson сбила несовершеннолетнего ребенка по улице Московская (напротив здания теннисного корта). Ребенок переходил дорогу по пешеходному переходу, - рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО. - На вид ребенку примерно 10-12 лет. В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что ребенок поступил в больницу в тяжелом состоянии с открытой черепно-мозговой травмой, где скончался. В полиции сообщили, что в данный момент начато досудебное расследование по ст. 345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". - Департамент полиции приносит свои соболезнования родителям погибшего ребенка. Просим водителей соблюдать правила дорожного движения, а родителей почаще напоминать детям о безопасности на дорогах, - обратился ко всем официальный представитель ДП ЗКО Болатбек Белгибеков.