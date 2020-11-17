На строительство спортивного объекта из местного бюджета выделено 8 млн тенге. В торжественной церемонии открытия спортивной площадки принял участие заместитель акима района Тлеккабыл Габдушев, который поздравил жителей села со знаменательным праздником. - Сегодня знаменательное событие. Открытие спортивной площадки в небольших сёлах является хорошим подспорьем для развития молодежи. Отныне юные футболисты смогут достигать новых вершин на современном поле, - отметил заместитель акима района Тлеккабыл Габдушев. Необходимо отметить, что такую же площадку открыли и в селе Жамбыл. В честь открытия сельская молодежь устроила товарищеский матч по мини-футболу. - Спасибо за новую спортивную площадку. Теперь нам есть, где играть в футбол и заниматься спортом. Такие площадки нужны, чтобы сельская молодежь также занималась спортом, - говорит житель села Серик. Теперь все центры сельских округов района полностью обеспечены спортивными площадками. В будущем планируется в зависимости от численности населения продолжить работу по охвату маленьких сельских населенных пунктов спортивными объектами.