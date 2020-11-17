В популярном уральском пабликесоциальной сети Instagram появился пост, в котором житель города возмутился детьми, играющими на крыше многоэтажки. По словам автора, дело происходит на крыше дома №8/1 по улице Ларина. – Пусть родители посмотрят, чем занимаются их дети, других развлечений же нет, только по крышам лазить. Мало того, самый ушлый в красном капюшоне сходил по-маленькому прям с крыши. Вот с такой молодежью будущее нашей страны. Все это происходит на Ларина, 8/1, - пишет автор. За 12 часов пост набрал около сотни комментариев. Многие были обеспокоены тем, что с детьми могло произойти несчастье. – Уважаемые родители, организуйте досуг своих детей. Лазать по крышам не безопасно! Берегите детей, мало ли что может случиться! - пишет khulzhanovaaizhan. – Просто сейчас дети другие, в игровой форме захочет толкнуть его, переборщил и ппц, нет ребенка. Потом будут сборы открывать на лечение. Нужно учить детей не лазить по крышам и КСК на Ларина 8/1 надо наказать, - отметила mama_boss_07_07. Некоторые призвали горожан к спокойствию, заявив, что и сами в детстве бегали по крышам. – Не отнимайте детство у детей. Ну поссал - родители дадут шапалак. И все. Какое будущее страны от этого зависит? Всю жизнь будет с крыши ссать что ли? - подписал пользователь serg_officer. – Себя вспомните, как будто сами никогда там не лазили, - написал ramzes_tatarin07. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что инспекторы устанавливают личность детей, после чего проведут профилактическую беседу с их родителями. – Сотрудники управления полиции Уральска зарегистрировали данный факт. Кроме этого, подготовлено представление в КСК «Жамбул» для ограничения доступа на крыши и подвальные помещения высотных домов. При установлении лиц, находившихся на крыше, к ним будут применены меры профилактического воздействия, - сообщили в полиции.