Как сообщили в пресс-службе ЗКОФ Nur Otan, список «живым» утвердили голосованием единогласно. Озвучили и результаты голосования за кандидатов в депутаты Мажилис Парламента РК и областной маслихат. Лидирует со 120 голосамив опытный политик, действующий секретарь Западно-Казахстанского областного маслихата Малик Кулшар. На втором месте со 116 голосами сотрудник госуниверситета Жанабек Жаксыгалиев, на третьем со 109 голосами однопартийцев педиатр Сабира Сундетова. Всего на областной партконференции приняли участие 125 делегатов. В десяти сельских округах на площади 35 га за текущий год активисты-партийцы района Байтерек за свой счет привели в надлежащий порядок стихийные свалки. Организовал эту работу кандидат в депутаты Западно-Казахстанского областного маслихата Иван Иванович Енютин, выступивший на дебатах на XXVI внеочередной конференции Западно-Казахстанского областного филиала партии «Nur Otan». Напомним, партия Nur Otan основана в 1999 году по инициативе первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева как партия «Отан», он же является её лидером.