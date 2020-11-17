В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что она госпитализирована в отделение травматологи, у нее диагностированы ожоги 2 степени, площадь ожога тела составляет 36-38%. - Женщина в тяжелом состоянии, но находится в сознании, - пояснили в облздраве. Напомним, взрыв газового баллона в частном доме в поселке Деркул произошел 16 ноября в 14.26. После взрыва в доме произошел пожар, площадь горения составила 100 кв. м. С места пожара бригадой скорой медицинской помощи в городскую многопрофильную больницу с ожогами была госпитализирована 41-летняя пострадавшая.  