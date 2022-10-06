Вонзили штырь в горло: к тюремным срокам приговорили четверых жителей ЗКО за убийство знакомого
Сегодня, шестого октября, в специализированном районном суде по уголовным делам ЗКО огласили приговор четверым подсудимым за зверское убийство 34-летнего Михаила Крайнова из села Январцево района Байтерек.
В ноябре прошлого года жителей села Январцево района Байтерек потрясло преступление. Отзывчивого, доброго мужчину, семьянина и спортсмена жестоко убили в соседнем доме. Под подозрение попали четверо односельчан. После случившегося сестра убитого Михаила Клавдия Крайнова рассказала, что её брата зверски убили, вонзили штырь в горло, задушили и выбросили в Урал. Убийство произошло 25 ноября прошлого года, тело нашли спустя пять дней.
Сегодня, шестого октября, судья Асланбек Дюсингалиев огласил приговор подсудимым.
- Суд установил, что осуждённые Сысоев, Былинкин, Стоякин, Соколов и покойный Крайнов распивали спиртные напитки в доме отца Сысоева. При распитии Сысоев и Крайнов поссорились. Сысоев взял в руки штырь и нанёс им несколько ударов по телу Крайнова - в шею, в спину. Крайнов упал на пол, а тот продолжил наносить удары по голове. Затем, накинул на шею веревку и начал душить. От механической асфиксии Крайнов умер на месте преступления. Остальные подсудимые не участвовали в данном преступлении. После того Сысоев просил помочь их избавиться от трупа, хотя изначально они хотели сообщить в полицию. Те согласились и на мотороллере Былинкина отвезли тело погибшего на берег реки Урал, где Сысоев, заранее прорубил веслом лёд и спустил тело в воду. Все вернулись в село. 30 ноября тело Крайнова было обнаружено недалеко от места затопления, - зачитал судья.
Подсудимые свою вину признали и раскаялись в содеянном. Их вина доказана материалами уголовного дела. Суд признал:
Сысоева виновным по части 1 статье 99 УК РК (убийство) и приговорил к лишению свободы на 11 лет с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности,
Былинкина виновным по статье 432 УК РК (укрывательство преступления) и приговорил к лишению свободы на 4 года с отбыванием наказания в учреждении максимальной безопасности;
Соколова виновным по статье 432 УК РК (укрывательство преступления) и приговорил к лишению свободы на 3 года с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности;
Стоякина виновным по статье 432 УК РК (укрывательство преступления) и приговорил к лишению свободы на 3 года с отбыванием наказания в учреждении средней безопасности.
Все осужденные должны пройти принудительное лечению от алкоголизма, а Сысовев возместить материальный и моральный ущерб в размере семи миллионов тенге.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Сестра убитого Михаила Клавдия Крайнова с приговором не согласилась и заявила, что будет его обжаловать. По её мнению, в убийстве участвовали все осуждённые, а значит и все должны быть приговорены к максимальному сроку наказания.
Судья Асланбек Дюсенгалиев
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Фото Медета МЕДРЕСОВА
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