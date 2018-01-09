Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО, раскрыть преступление помогли камеры видеонаблюдения, которые установлены в мечетях. - Задержанным оказался ранее неоднократно судимый 25-летний житель Атырауской области. В отношении него ведётся досудебное расследование по ст.188 УК РК - "Кража" по 4 эпизодам. В настоящее время он водворен в ИВС УВД г.Уральск. Проверяется его причастность к аналогичным видам преступления, - сообщили в пресс-службе ДВД ЗКО.