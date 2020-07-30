Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам заместителя начальника департамента полиции Актюбинской области Самата Аисова, за 6 месяцев текущего года в области было зарегистрировано 35 уголовных дел по фактам краж скота. Из них 20 прекращено за отсутствием состава преступления, то есть пропавший скот нашелся. 12 уголовных дел было направлено в суд и одно дело прекращено за примирением сторон. Остальные находятся в производстве. - На днях следователями Кобдинского района окончено уголовное дело по пяти фактам краж скота, имевших место с 2017 по 2019 год на пастбищах, прилегающих к селу Отек. Досудебным расследованием установлено, что группа лиц по предварительному сговору, по заранее подготовленному плану действий и исполнительскими ролями между собой, на автомашинах марки 'Тойота" и "Газель" подъезжали к селу Отек, выслеживали скот и выстрелом в голову валили КРС. Затем на месте преступления разделывали тушу, грузили в машину и в спешном порядке скрывались, - рассказал Самат Аисов. Подозреваемых по данному делу трое, все - граждане РК, в отношении скотокрадов избрана мера пресечения - содержание под стражей. Дело направлено в суд. - Хотелось бы напомнить, что в целях недопущения краж скота хозяева не должны пренебрегать мерами профилактики, оставлять скот без присмотра пастуха, таврировать скот и на ночь обязательно закрывать в загоны, - отметили в полиции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.