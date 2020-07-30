Фото предоставлено родственниками пропавшего Как рассказал родственник пропавшего мужчины Куангали Дисалиев, 79-летний Тураккали Шамшиев в последнее время один проживал на даче. - Прописан он городе, есть квартира, но жил все равно на даче в садоводческом обществе "Геолог". Если ехать на его дачу, то нужно свернуть по дороге, которая ведет на вторую дачную, - говорит Куангали Дисалиев. - Кроме того, мы по родственному созванивались каждые три-четыре дня. Но последний раз я его слышал по телефону 15 июля. С того времени он сам не звонил, а я так и не смог с ним связаться, так как его телефон отключен. Со слов родственников, судя по детализации звонков, последний раз с номера пропавшего мужчины был исходящий звонок 21 июля. - Мы не знаем во что он был одет, но он был очень шустрым и общительным стариком. В здравом уме, - отметил Куангали Дисалиев. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, было установлено, что 19 июля он ушел из дачного дома и по 28 июля не появлялся там. - От родственников поступило заявление в ведомство, сейчас идут поиски пропавшего. Возможно, он был одет в футболку зеленого цвета с воротником, брюки серого цвета, на ногах были сандали коричневого цвета. Рост мужчины 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы коричневые, на пальцах руки имеется татуировка "ТОЛЯ", - пояснили в департаменте полиции ЗКО.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.