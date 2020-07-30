В облздраве утверждают, что спонсорская помощь, доставленная АО «АТМА-Аэропорт Атырау» 25 июня, начала распределяться с 17 июля и полностью была распределена между медучреждениями, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В пресс-службе акима Атырауской области сообщили, что этот вопрос находится на личном контроле акима области. Ведется внутренняя проверка и если выяснится, что со стороны ответственных лиц были допущены какие либо нарушения, они понесут наказание.
- К примеру, в Исатайскую центральную районную больницу (ЦРБ) в июне-июле за счет спонсорских помощи были доставлены 10140 единиц медицинских масок, 660 медицинских комбинезонов, в Жылыойскую ЦРБ в этот же период были поставлены 13 110 масок, 180 противочумных костюмов, 2070 защитных комбинезонов, защитные очки – 190 штук, защитные экраны – 300, перчатки – 7663 штук.
На сегодня эти медучреждения полностью обеспечены медицинскими защитным препаратами и другими необходимыми веществами, создан необходимый фонд запаса, - рассказали в пресс-службе акима области.
Стоит отметить, спонсорская помощь АО «АТМА-Аэропорт Атырау» для борьбы с пандемией, была доставлена в Атырау 25 июня. Весь товар был разгружен в центральный склад, расположенный при Геологской поликлиники.
- После всех процедур подсчета и приема товара, его начали распределять по медучреждениям по мере поступления от них заявок. Стоит отметить, что кроме данного центрального склада при Геологской поликлинике, в других медучрждениях нет возможности для складирования товаров. Кроме этого, на складе необходимо концентрировать как минимум двухнедельный запас медикаментов и медсредств, при необходимости для экстренного решения. Это необходимый алгоритм для безопасного функционирования медучреждений, - отметили в пресс-службе акимата области.
26 июня Исатайская ЦРБ объявила тендер на госзакупку 500 комбинезонов. Также Жылыойская ЦРБ приняла решение о госзакупке по приобретению защитных масок, пульсовых оксиметров и одноразовых комбинезонов
- Так как эти два медучреждения работают на хозрасчетной основе, финансово-хозяйственную деятельность они организуется самостоятельно. Для этого ранее были предусмотрено финансирование из бюджета. Соответственно, приобретение необходимых для медучреждения товаров они определяют сами, по мере необходимости и в соответствии с требованиями законодательства. Так, Исатайская ЦРБ объявила тендер на покупку 500 комбинезонов 23 июня, однако из-за отсутствия потенциальных поставщиков были внесены изменения и 26 июня вновь был объявлен конкурс. В итоге 9 июля был заключен договор с Атырауским учебно-производственным предприятием Казахского общества глухих. 27 июля весь товар на сумму 1 930 000 тенге был доставлен в больницу. План государственных закупок для поставки 5000 медицинских масок был изменен 1 июля, а объявление о закупках впервые было опубликовано 2 июля. Тендер был признан несостоявшимся, и в соответствии с требованиями процедуры закупка была произведена из одного источника. В результате ИП «Султангалиев» 14 июля этого года подписало контракт на 585 000 тенге, товар был доставлен 15 июля, - объяснили в акимате области.
Также Жылыойская ЦРБ провела государственные закупки на приобретение защитных масок, пульсовых оксиметров и одноразовых комбинезонов. На данный момент все товары доставлены. Кроме этого, и другие частные организации Жылыойского районе оказали спонсорскую помощь медучреждению.
Закупки осуществляются в соответствии с потребностями медицинских учреждений. Следует отметить, что, несмотря на оказание помощи спонсорами, плановые госзакупки не отменяются.
Что касается необходимых медпрепаратов, выделяемых за счет спонсоров, управление здравоохранения регулярно ведет учет приема и распределения между медицинскими учреждениями области. В данное время продолжается доставка медицинских препаратов, выделенных спонсорами в больницы региона.
Напомним
, 29 июля в прокуратуре Атырауской области заявили о неэффективном расходовании бюджетных средств со стороны управления здравоохранения региона. По утверждению ведомства, управление, не распределяя указанные средства медицинским организациям, длительное время хранило их на складе под предлогом наличия у всех организаций трехнедельного запаса необходимых защитных средств.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.