Иллюстративное фото из архива "МГ" Заместитель премьер-министра РК Ералы Тогжанов рассказал, отвечая на вопросов журналистов, что на получение компенсаций в размере 2 млн тенге за заражение КВИ в результате работы с пациентами было подано 123 заявки, из которых 120 уже отработаны и люди получили свои деньги. Еще три находятся на рассмотрении. Что касается компенсаций в размере 10 млн тенге для родных медицинских работников, погибших от КВИ и пневмонии, поступила 71 заявка. Они сейчас на рассмотрении в министерстве труда и соцзащиты РК. По словам Ералы Тогжанова, в данном вопросе есть свои сроки и нюансы (право наследования вступают в силу через 6 месяцев - прим. автора). Заместитель премьер-министра пообещал максимально ускорить процесс.