Заместитель премьер-министра Ералы Тогжанов рассказал о выплатах в августе, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Выплатят ли казахстанцам 42500 в августе Иллюстративное фото из архива "МГ" Отвечая на вопросы журналистов, Ералы Тогжанов рассказал, что согласно прямому поручению президента выплаты будут продлены и в августе. Однако выплата в связи с потерей дохода будет не в полном размере, поскольку ограничения продлены на две недели, а только половина от 42500. Иными словами, нуждающиеся казахстанцы в августе получат по 21 250 тенге. Напомним, ограничительные меры после снятия карантина 11 мая в Казахстане усилили 5 июля сроком на две недели. Однако позже президент заявил, что карантин будет продлен еще на две недели, а нуждающимся будут выплачены 42500 тенге. Вчера, 29 июля, Токаев заявил, что карантин продлевается еще на две недели. Выплатят ли казахстанцам 42 500 в августе