По заявлению жительницы Бурлинского района по факту насильственных действий в отношении её малолетней дочери начато досудебное расследование по ч.4 ст.121 УК РК "Насильственные действия сексуального характера". - Подозреваемый 2005 года рождения задержан и водворен в изолятор временного содержания, - сообщил заместитель начальника ДП ЗКО Асхат Темиржанов.