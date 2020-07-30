На прениях сторон мужчина попросил у суда расстрела для себя, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Погибшая Жадыра Жумалиева с дочерьми Инабат и Айшой. Фото с сайта "Уральская неделя"
Сегодня, 30 июля, в специализированном межрайонном суде по уголовным делам ЗКО судья Бакыт Ермаханов вынес приговор Серику Кафизову, обвиняемому в предумышленном убийстве жены и двух дочерей семи и девяти лет. Суд признал его виновным в предумышленном убийстве двух и более лиц, а также в умышленном уничтожении чужого имущества путем поджога. За убийство он приговорен к пожизненному сроку, а за поджог - к 3 годам 6 месяцам тюрьмы. Путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно Кафизову назначен пожизненный срок. Кроме того, он должен выплатить потерпевшей стороне моральный ущерб в размере 45 млн тенге и материальный в размере 3 млн тенге.
- Вина подсудимого в совершении преступления была доказана полностью, - рассказал судья Ермаханов. - Слова подсудимого о том, что он не хотел убивать и все произошло по неосторожности суд считает желанием Кафизова обелить себя. Он заранее 8 апреля в Таскале приобрел 15 литров бензина. Ночью пешком пришел в дом жены, выломал дверь, облил бензином и совершил поджог.
В колонии Кафизов также должен пройти принудительное лечение от алкоголизма.
Следует отметить, что суд проходил в онлайн-режиме.
Напомним, на прениях сторон Кафизов рассказал, что у него не было намерений убивать жену и дочерей
, а все произошло из-за неосторожности. И выйдя из дома, он не слышал крики жены и дочерей. На вопрос суда, что он просит у суда для себя, Кафизов ответил "Ату жазасы" - расстрел
Гособвинитель по делу заявил, что вина Кафизова в убийстве жены и детей доказана и попросил суд приговорить его к пожизненному лишению свободы в колонии чрезвычайной безопасности. Отец погибшей поддержал гособвинение.
- Я уже говорил, что прошу пожизненной срок для Серика, больше я ничего не прошу, - сказал отец погибшей Жадыры Акболат Жумалиев.
9 апреля этого года в селе Актау Таскалинского района пожарные при тушении дома обнаружили тела женщины и двух ее дочерей
. В преступлении подозревался муж убитой женщины. Мужчина пытался покончить
с собой. Позже стало известно, что ему провели операцию и он содержится в больнице под стражей. Подозреваемый был задержан в тот же день, 10 апреля его арестовали. В суд было передано дело по факту тройного убийства, где обвиняемый сжег свою жену и детей. Мужчина обвиняется по статьям 99 ч.3 УК РК "Убийство двух и более человек", а также по статье 202 ч. 2 УК РК "Уничтожение чужого имущества путем поджога".
Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
В маске - отец погибшей Жадыры Акболат Жумалиев. В серой футболке - Серик Капизов.
