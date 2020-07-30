Она расположена на площади имени Первого Президента, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске появилась беговая дорожка за 25 миллионов тенге В июне 2019 года основателем бегового клуба uralskranners Асхатом Рамазановым был объявлен сбор средств на постройку беговой дорожки. Сегодня, 30 июля, Асхат Рамазанов представил эту дорожку и рассказал, что с ее появлением горожане активно стали заниматься спортом. - Такие дорожки для людей, которые занимаются спортом, просто необходимы, потому что когда ты бегаешь по асфальту, идет огромная нагрузка на коленные суставы, которые вскоре быстро разрушаются. Сейчас тут занимаются профессионалы, активно подключились жители города. Если честно, то сейчас уже даже не остается места бегать на ней, самый большой поток людей с 6.00 до 8.00, и вечером такая же история. Дорожка дала огромный импульс, жители стали заниматься спортом, - говорит Асхат Рамазанов. По словам основателя клуба, это дорожка уникальна тем, что на нее собирали деньги жители нашего города, они перечислили около 2,5 миллиона тенге. - После этого помощь оказали меценаты. Недостающую сумму выделили власти. Это вторая такая дорожка с резиновым покрытием протяженностью более километра в Казахстане. Она функционирует уже месяц, - отметил он. К слову, стоимость дорожки составила около 14 миллионов тенге. Как рассказал и.о. руководителя отдела физической культуры и спорта города Уральска Артур Шергалиев, беговая дорожка протяженностью 1,2 км - это вклад в развитие спорта. - Она сделана из резиновой окрошки, которая удобна при беге. Сейчас рассматривается и ведется подбор места для еще одной такой дорожки. Кроме того, решается вопрос о передачи объекта на баланс в определенные структуры, - пояснил Артур Шергалиев. В Уральске появилась беговая дорожка за 25 миллионов тенге Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото Медета МЕДРЕСОВА