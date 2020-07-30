Премьер-министр РК Аскар Мамин поручил выработать дополнительные меры по поддержке бизнеса, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".  В ЗКО выросла просроченная задолженность населения по кредитам Иллюстративное фото из архива "МГ" Об эпидемиологической ситуации, мерах по поддержке населения и бизнеса на заседании государственной комиссии под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина доложили министр здравоохранения Алексей Цой, председатель НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов, заместитель председателя Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка Нурлан Абдрахманов, министр труда и социальной защиты населения Биржан Нурымбетов, аким г. Алматы Бакытжан Сагинтаев. Глава правительства поручил в течение предстоящих двух недель провести системную подготовительную работу по восстановлению функционирования тех отраслей экономики, которые приостановили свою деятельность, говорится на сайте primeminister.kz. Министерству национальной экономики совместно с заинтересованными госорганами, НПП «Атамекен» поручено выработать комплекс мер оказания поддержки предпринимателей. В качестве меры государственной поддержки субъектам МСБ в наиболее пострадавших отраслях будет предоставлена отсрочка платежей по кредитам на срок до 1 октября 2020 года. Премьер-министр дал поручение утвердить санитарно-эпидемиологические требования к работе субъектов бизнеса, а также обеспечить надлежащий контроль за соблюдением гражданами и субъектами предпринимательства санитарных правил. Алгоритм по снятию запрета на работу предприятия включает регистрацию предпринимателей и прием заявок на возобновление деятельности на электронной платформе «Info Kazakhstan». После проверки Комиссией в составе работников акимата, СЭС, региональной палаты предпринимателей и представителей общественности субъектам бизнеса будут выдаваться электронные разрешения на возобновление деятельности. Министерству цифрового развития поручено внедрить мобильные приложения по профилактике и повышению информированности по вопросам коронавирусной инфекции. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.