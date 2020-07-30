Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам начальника управления по противодействию наркопреступности ДП ЗКО Алишера Сары с начала текущего года по области выявлено 12 фактов незаконной культивации, запрещенных к возделыванию растений. - В ходе проведения ОПМ сотрудниками полиции Бурлинского района во дворе дома 55-летнего жителя района было изъято 24 куста растения типа конопли со следами возделывания и культивации. Также сотрудники отдела по противодействию наркопреступности УП г.Уральск выявили факт незаконной культивации конопли со следами возделывания и культивации на дачном участке 47-летнего жителя города Уральска. Было изъято и уничтожено 51 куст конопли. Полицейские по месту жительства мужчины были обнаружили и изъяли 36 кустов конопли со следами возделывания и культивации. При проведении обыска в прихожей и в доме были обнаружены и изъяты четыре целлофановых, газетных и бумажных свертков с веществом серо-зеленого цвета со специфическим запахом, - сообщили в пресс-службе департамента полиции ЗКО. По данным фактам проводится досудебное расследование по ст.300 УК РК "Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.