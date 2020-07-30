Иллюстративное фото из архива "МГ" Аким ЗКО Гали Искалиев поддержал инициативу медиков и способствовал улучшению их деятельности. Под надзором мобильных бригад находятся и переболевшие пациенты, выписанные после лечения в стационаре. Медики ведут контроль за состоянием здоровья, максимально обеспечивая медицинскую помощь и консультации врачей для предотвращения осложнений. Кроме того, мобильные бригады обслуживают пациентов с хроническими заболеваниями на дому, ведут патронаж беременных и детей по показаниям. Поликлиникам для оперативности выделены 12 автомобилей от других государственных учреждений для выездов и планового лечения пациентов на дому. Всего по области создано 60 мобильных бригад, которые обслуживают население на дому как в областном центре, так и в районах ЗКО. В этой работе задействован весь медперсонал поликлиник. Они не только консультируют пациентов, но и доставляют бесплатные лекарства в рамках госзаказа для тех, кто состоит на учете. Если есть необходимость, то привлекают узких специалистов. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.