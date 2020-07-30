Иллюстративное фото из архива "МГ" Этот пункт указан в новом постановлении главного санврача Казахстана Айжан Есмагамбетовой. - Ношение защитных масок для населения обязательно всем лицам при нахождении в закрытых помещениях (аптека, магазин, офис, медицинская организация, организация в сфере обслуживания населения и другое), а также в транспорте и на улице, - говорится в новом постановлении. Стоит отметить, что в случае нарушения этого пункта будут применяться административные меры. Также носить маски нужно здоровым лицам при оказании помощи человеку с подозрением на COVID-19; лицам, у которых появились симптомы заболевания, сходные с коронавирусной инфекцией (повышение температуры тела, кашель, чихание).Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.