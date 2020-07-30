В Аксае идет капитальный ремонт школ №3 и №4. В общей сложности капремонт обеих школ республиканскому бюджету обойдется в сумму более 1 миллиарда тенге. Строительно-монтажные работы выполняет уральская компания «Жайық жарығы». На днях ход работ проверил заместитель акима Бурлинского района Алпамыс Кушкинбаев. - Работы идут без сбоя. Демонтаж практически завершен, уже устанавливаются окна, проведена проводка, делается стяжка кровли. Думаем, что капитальный ремонт школ будет завершен к концу первой четверти, - сказал замакима. По словам мастера участка Ильи Доценко, в школе №3 строительные работы выполнены на 50%. - Мы работаем 7 дней в неделю. Задействовано 35 человек. В принципе, все идет по плану. Будем уже начинать ремонт фасада здания. Единственное, что тормозит ремонт, так это поставка материалов, - рассказал он. Как пояснил Алпамыс Кушкинбаев, причина задержки поставки материалов в том, что весь материал, который используется в строительстве, казахстанского производства. В этом году по «Дорожной карте занятости» в стране возводится много соцбъектов, и строительные материалы заказываются у одних и тех же компаний. Поэтому неудивительно, что возникает задержка с поставкой.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.