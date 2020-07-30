Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Атырауской области рассказали, что в ходе рейда были выявлены нарушения. - Возбуждено 106 административных дел по части 1 статьи 425 КоАП РК в отношении объектов малого и среднего бизнеса и на физических лиц на общую сумму 29,4 млн тенге. Среди них 55 штрафов наложены на физических лиц, среди которых 14 лиц, не привязанные к объектам МСБ, 41 человек, которые нарушил карантинные меры при исполнении своей непосредственной работы на объектах. В основном нарушения сводятся к несоблюдению масочного режима в закрытых помещениях, не соблюдают респираторную культуру при чихании, кашле, несоблюдение социальной дистанции. Общая сумма наложенных штрафов на физических лиц составляет 2 млн 291 тысячу 850 тенге, - сообщили в пресс-службе ДККБТУ. Также в отношении 51 юридического лица предприняты административные меры. Из них в отношении владельцев 36 продуктовых магазинов, 4 - в отношении объектов общепита, 1 магазин сотовый связи, 1 игровой клуб, 4 - в отношении СТО, 1 магазин стройматериалов, 3 автозаправочные станции, 1 супермаркет. Таким образом, проверены 1243 объекта, выявлено 106 фактов нарушения. - 27 июля возбуждено 7 административных дел, из них 1 на ИП, 6 - на физических лиц. Что касается физлиц, это продавцы, которые находились в рабочее время без перчаток и масок, - пояснили в ДККБТУ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.