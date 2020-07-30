Как рассказал один из очевидцев происшествия Антон, в этот день он отдыхал с друзьями на реке Урал в районе Старого Собора. - Один из парней увидел гранату, которая лежала в воде. Он сказал, чтобы мы были осторожнее, а сам позвонил в полицию. Позже прибыл наряд, который забрал находку, - отметил мужчина. В департаменте полиции подтвердили этот факт. - 27 июля на берегу реки Урал жителем областного центра был обнаружен предмет, похожий на гранату. С соблюдением всех мер предосторожности предмет был уничтожен специалистами, - заявили в пресс-службе ДП ЗКО. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.