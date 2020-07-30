Мужчина в нетрезвом состоянии управлял автомобилем, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Уральске насмерть сбили женщину В пресспресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что 29 июля в 18.30 40- летний водитель, управляя автомашиной марки Mitsubishi Carisma в состоянии алкогольного опьянения средней степени,  допустил наезд на пешехода, идущую вдоль дороги. - После наезда на пешехода, проехав вперед, допустил столкновение с автомашиной марки Lexus RX-300, остановившуюся перед железнодорожным переездом по требованию дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено», - рассказали в пресс-службе полиции. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончалась на месте. По данному факту начато досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК РК "Нарушение правил дорожного движения" и по ст.347 УК РК "Оставление места дорожно-транспортного происшествия". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.