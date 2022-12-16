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Происшествия Социум

Восемь человек эвакуировали при пожаре в пятиэтажке в Уральске

Среди эвакуированных двое детей. Скриншот с видео предоставленного очевидцами Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, сегодня, 16 декабря, в 13:50 произошел пожар в подвале пятиэтажного дома расположенного по адресу: 4-ый микрорайон, дом №9. - Горели личные вещи жильцов на площади 35 квадратных метров. По лестничному маршу спасатели эвакуировали восемь человек, двое из них дети, - сообщили в пресс-службе ведомства. Огнеборцы локализовали пожар в 14:45, ликвидировали в 15:21. Жертв и пострадавших нет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с
Кристина Кобина
Восемь человек эвакуировали при пожаре в пятиэтажке в Уральске
Среди эвакуированных двое детей.
Восемь человек эвакуировали при пожаре в пятиэтажке в Уральске
Восемь человек эвакуировали при пожаре в пятиэтажке в Уральске
Скриншот с видео предоставленного очевидцами Как сообщили в пресс-службе ДЧС ЗКО, сегодня, 16 декабря, в 13:50 произошел пожар в подвале пятиэтажного дома расположенного по адресу: 4-ый микрорайон, дом №9.
- Горели личные вещи жильцов на площади 35 квадратных метров. По лестничному маршу спасатели эвакуировали восемь человек, двое из них дети, - сообщили в пресс-службе ведомства.
Огнеборцы локализовали пожар в 14:45, ликвидировали в 15:21. Жертв и пострадавших нет. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Пожар

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