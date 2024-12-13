8 человек погибли в ДТП под Актобе: водитель большегруза признал свою вину

На скамье подсудимых - 37-летний гражданин Беларуси Сергей Соловьёв, водитель грузовика MAN, которого обвиняют в гибели 8 человек, среди которых 5 детей.

На скамье подсудимых - 37-летний гражданин Беларуси Сергей Соловьёв, водитель грузовика MAN, которого обвиняют в гибели 8 человек, среди которых 5 детей. Авария случилась в начале августа 2024 года на трассе Самара — Шымкент, недалеко от села Богетсай Хромтауского района. Грузовик столкнулся с минивэном Toyota Ipsum.

Школьники из Айтекебийского района направлялись с тренером на футбольный турнир, организованный благотворительным фондом в Мангистау. На минивэне они должны были доехать до Актобе и сесть на поезд. Известно, что поездка не была согласована с управлением образования.

По данным обвинения, водитель грузовика, грубо нарушил правила дорожного движения. При обгоне он выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с минивэном. В суде Соловьёв признал свою вину и просил прощения у родственников погибших, не сдерживая слёз.

За 11 месяцев этого года в Актюбинской области произошло 1141 ДТП. В результате аварий погибли 145 человек, 1594 получили травмы. Из них 326 ДТП связаны с детьми: 22 погибли, 385 пострадали.

Напомним, что за последний год в Актюбинской области произошло сразу несколько аварий с участием школьников. Так, в декабре прошлого года школьники с педагогом ехали на олимпиаду и попали в ДТП на трассе Самара — Шымкент. Тогда погибли два ученика и педагог. Годом раньше в ДТП на трассе Актобе-Шубаркудук погиб один ребенок, еще восемь были доставлены в больницу с различными травмами. А в июне 2023 года в аварии под Актобе погибли четыре человека - все они педагоги ЗКО, которые ехали в соседний город на экзамен в университете.