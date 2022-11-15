Восемь человек умерло от передозировки наркотиками в Актобе

На наркологическом учёте в регионе стоят двое несовершеннолетних детей. Печальную статистику озвучили в прокуратуре Актюбинской области. В прошлом году от передозировки наркотиками умерли шесть человек, с начала этого года - восемь человек. На наркологическом учёте в регионе стоят 1 786 человек. Из них 117 женщин и двое несовершеннолетних детей. - В этом году зарегистрировано 306 уголовных правонарушений, связанных с наркотиками. Это на 34,8% больше, чем в прошлом году. Из них в суд направлено 148 уголовных дел. В 12 случаях пропаганда наркотиков осуществлялась путем изображения на стенах жилы