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Социум

Восемь чугунных крышек украли в Атырау

Канализационные люки были украдены в течение двух месяцев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Руководство КГП «Атырау су арнасы» в социальных сетях обратилось к населению с просьбой не красть чугунные крышки. Ведь кража крышек с канализационных колодцев - это трагедия для всех. - На нашем балансе находится около 20 тысяч канализационных колодцев. Кража крышек люков остается проблемой для КГП «Атырау су арнасы». Наше предприятие активно взаимодействует с правоохранительными органами по всем случаям хищений. За последние два месяца силами КГП было зафиксировано восемь случаев кражи чугу
gorod
Восемь чугунных крышек украли в Атырау
Канализационные люки были украдены в течение двух месяцев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Руководство КГП «Атырау су арнасы» в социальных сетях обратилось к населению с просьбой не красть чугунные крышки. Ведь  кража крышек с канализационных колодцев - это трагедия для всех. - На нашем балансе находится около 20 тысяч канализационных колодцев. Кража крышек люков остается проблемой для КГП «Атырау су арнасы». Наше предприятие активно взаимодействует с правоохранительными органами по всем случаям хищений. За последние два месяца силами КГП было зафиксировано восемь случаев кражи чугунных люков, - сказали в водоканале. По всем фактам представители КГП написали заявление в полицию и напомнили, что за хищение люков предусмотрена уголовная ответственность по статье 188 УК РК "Кража". - За приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, субъект может быть привлечен к уголовной ответственности по статье 196 УК РК, - предупредили в ведомстве. - К тому же открытые люки могут стать причиной различных травм, порчи автомобилей – это серьезная опасность для горожан, прежде всего, для детей. Водоканал призвал горожан, увидевших люк с плохо закрытой или отсутствующей крышкой, сразу же сообщить об этом на странице "Атырау су арнасы" в социальных сетях фейсбук и инстаграм. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Лина ОЙЛОВА Фото автора
канализация кража люк

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