Восемь чугунных крышек украли в Атырау

Канализационные люки были украдены в течение двух месяцев, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Руководство КГП «Атырау су арнасы» в социальных сетях обратилось к населению с просьбой не красть чугунные крышки. Ведь кража крышек с канализационных колодцев - это трагедия для всех. - На нашем балансе находится около 20 тысяч канализационных колодцев. Кража крышек люков остается проблемой для КГП «Атырау су арнасы». Наше предприятие активно взаимодействует с правоохранительными органами по всем случаям хищений. За последние два месяца силами КГП было зафиксировано восемь случаев кражи чугу