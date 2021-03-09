Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Восемь девочек родились в Международный женский день в Уральске

Всего в этот день на свет появилось 19 детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.goodfon.ru В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что 8 марта в Уральске на свет появились 19 детей, из них 8 девочек. Два ребенка родились при помощи кесарева сечения. Три мамы с детьми уже выписаны домой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Дана Рахметова
Восемь девочек родились в Международный женский день в Уральске
Всего в этот день на свет появилось 19 детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Актобе. Из-за снежных заносов женщина едва не родила в степи
Актобе. Из-за снежных заносов женщина едва не родила в степи
Иллюстративное фото с сайта www.goodfon.ru В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что 8 марта в Уральске на свет появились 19 детей, из них 8 девочек. Два ребенка родились при помощи кесарева сечения. Три мамы с детьми уже выписаны домой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Читайте также

Новости партнёров