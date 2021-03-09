Восемь девочек родились в Международный женский день в Уральске

Всего в этот день на свет появилось 19 детей, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото с сайта www.goodfon.ru В пресс-службе управления здравоохранения ЗКО сообщили, что 8 марта в Уральске на свет появились 19 детей, из них 8 девочек. Два ребенка родились при помощи кесарева сечения. Три мамы с детьми уже выписаны домой. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.