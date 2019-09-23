Восьмилетний Даулет Улыкпанов до августа этого года жил, учился в школе-гимназии №42, развивался как и все его сверстники. Однако в конце августа родители стали замечать, что мальчик стал вялым и часто жаловался на головные боли и тошноту. – У Даулета внезапно появилось косоглазие, и мы обратились к невропатологу. На тот момент мы находились в городе Актобе и решили не медлить и сразу обратиться к специалистам. Врач поставил нам диагноз - внутричерепное давление, прописали лечение, но состояние сына не улучшилось. Мы обратились к окулисту, но он тоже не нашел никаких отклонений. В коридоре клиники мы случайно увидели другого невропатолога, который позвал к себе Даулета, осмотрел его и сразу понял, что ребенок не здоров. Мы в тот же день взяли направление в городскую детскую больницу, сделали МРТ и выяснилось, что у сына есть опухоль в голове. Нас направили в областную детскую больницу, по квоте отправили снимки в центр материнства и детства в город Нур-Султан. Там диагноз подтвердили и сказали, что ни лучевая, ни химиотерапия нам, к сожалению, не помогут. Такой же ответ мы получили от врачей республиканского центра нейрохирургии, - рассказал отец Даулета Нурбол Серикбаев. Выяснилось, что опухоль образовалась глубоко в стволовых клетках и растет с каждой минутой, задевая при этом клетки мозга, которые отвечают за функционирование жизненно важных органов. Полностью диагноз Даулета звучит как диффузная глиома ствола мозга. – Врачи сказали, что операцию по удалению опухоли проводить очень опасно, так как велика вероятность, что во время хирургического вмешательства могут задеть соседние клетки и мы можем потерять сына. Мы начали искать зарубежные клиники, нашли людей с похожими диагнозами. Первыми откликнулись врачи из Турции, которые обещали удалить основную опухоль, но никаких гарантий они также не дают. В клиниках Германии, Испании и Южной Кореи проводят точечное лечение рака, и в данный момент мы ждем от них ответа. В любом случае мы повезем нашего мальчика в одну из этих клиник. На днях мы санавиацией летим в онкоцентр Алматы для поддержания общего состояния Даулета, - рассказал отец мальчика. По словам мужчины, с каждым днем состояние Даулета ухудшается и он слабеет с каждой минутой. Для операции в Турции необходимо оплатить клинике около 45 тысяч долларов или более 17 млн тенге. Самостоятельно собрать эту сумму семья не может. – У Даулета сейчас идет искривление лица, появилось выраженное косоглазие, изменилась походка, он шатается, когда ходит, быстро устает, от любой еды его тошнит, кружится голова. Поэтому мы не рискуем везти его домой в Уральск. Нам нельзя терять время, ведь каждая минута дорога. Но начать немедленное лечение за границей нам мешает отсутствие денег. Турецкие врачи сказали, что одна операция обойдется нам в 40-45 тысяч долларов. Европейские клиники нам еще не ответили, но у них все это будет стоить намного дороже. Но собирать деньги нам нужно уже сегодня. Моей зарплаты недостаточно, чтобы собрать эту сумму. Супруга - домохозяйка, занимается воспитанием детей. Я продам машину и все, что у меня есть, лишь бы спасти своего мальчика. Но ведь этого не достаточно. Наш Даулет очень сильный, его дома ждут двое младших братьев. Он пока еще не знает о своем диагнозе и удивляется, почему все так суетятся рядом с ним. Я обращаюсь ко всем, кто может нам помочь. Не проходите мимо нашей беды, помогите нам собрать эту сумму и спасти нашего сына. Пусть Даулет станет символом победы над этим страшным недугом, - добавил Нурбол Серикбаев.Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.