Воспитатель тащит за волосы девочку: видео из детского сада Атырауской области попало в Сеть

В соцсетях распространилось видео, на котором воспитательница детского сада «Балдырган» в поселке Жана Каратон Жылыойского района потащила за волосы 4-летнюю девочку, сообщает "Акжайык". Это произошло 5 марта. На видео воспитательница подходит к девочке, хлопает ладонью по голове, тащит за волосы так, что та падает, и собирает ей волосы в хвостик. По данному факту в районном отделе образования создана комиссия для проведения служебной проверки. - О принятом решении будет сообщено дополнительно, - ответили в акимате Жылыойского района. Тем временем районный отдел полиции начал досудебное рассле