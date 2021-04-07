Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Воспитатель тащит за волосы девочку: видео из детского сада Атырауской области попало в Сеть 

В соцсетях распространилось видео, на котором воспитательница детского сада «Балдырган» в поселке Жана Каратон Жылыойского района потащила за волосы 4-летнюю девочку, сообщает "Акжайык". Это произошло 5 марта. На видео воспитательница подходит к девочке, хлопает ладонью по голове, тащит за волосы так, что та падает, и собирает ей волосы в хвостик. По данному факту в районном отделе образования создана комиссия для проведения служебной проверки. - О принятом решении будет сообщено дополнительно, - ответили в акимате Жылыойского района. Тем временем районный отдел полиции начал досудебное рассле
Кристина Кобина
Воспитатель тащит за волосы девочку: видео из детского сада Атырауской области попало в Сеть 
В соцсетях распространилось видео, на котором  воспитательница детского сада «Балдырган» в поселке Жана Каратон Жылыойского района потащила за волосы 4-летнюю девочку, сообщает "Акжайык".
Воспитатель тащит за волосы девочку: видео из детского сада Атырауской области попало в Сеть 
Воспитатель тащит за волосы девочку: видео из детского сада Атырауской области попало в Сеть 
Это произошло 5 марта. На видео воспитательница подходит к девочке, хлопает ладонью по голове, тащит за волосы так, что та падает, и собирает ей волосы в хвостик. По данному факту в районном отделе образования создана комиссия для проведения служебной проверки. - О принятом решении будет сообщено дополнительно, - ответили в акимате Жылыойского района. Тем временем районный отдел полиции начал досудебное расследование по части 2 статьи 140 УК РК «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогом или другим работником воспитательного учреждения, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним».

rR9I_OwHKZE

Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
детский сад

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article