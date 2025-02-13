Воспитательница детского сада заплатит штраф за избиение ребенка в Атырау

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Атырауской области рассмотрено уголовное дело по факту жестокого обращения с детьми.

Из материалов дела следует, что воспитатель частного детского сада Зейнеп-Амина» во время занятий пнула 5-летнего ребенка. Малыш получил травму. По заключению судебно-медицинской экспертизы, у ребенка зафиксирован кровоподтек правого бедра.

Вина подсудимой, помимо полного признания ею вины, доказана собранными доказательствами, они исследованы в суде.

Сама воспитательница и ее адвокат, полностью признали вину, попросили прощения и просили строго не наказывать. Потерпевшая сторона просила назначить подсудимой менее строгое наказание.

Приговором суда, педагог признана виновной. Ей назначено наказание в виде штрафа в 80 МРП или 314 560 тенге. Кроме того, ей в течение года запрещено работать с несовершеннолетними.

Приговор суда не вступил в законную силу.