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Происшествия Социум

Воспитательницу детсада в Улытау осудили за избиение годовалого ребёнка

Мальчику на тот момент был всего год и два месяца.
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Воспитательницу детсада в Улытау осудили за избиение годовалого ребёнка

Как сообщает региональный суд.инцидент произошёл в октябре 2023 года. Воспитательница увидела, как один их детей положил себе в рот краску.

— Воспитатель сделала замечание ребёнку и ударила левой рукой по губам. Затем ударила ребёнка по затылку и подняла его со стула. Далее, когда она намеревалась повести его в умывальную комнату, взяла его за шею и толкнула вперёд, отчего ребенок упал. После этого она подняла ребенка за руку и понесла в умывальную комнату, — описали произошедшее в пресс-службе суда области Улытау.

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Мальчику на тот момент был всего год и два месяца.

Воспитательница своей вины не признала. Она согласилась с тем, что грубо подняла ребёнка, когда он упал, но нанесение побоев отрицала. Несмотря на это, суд счёл женщину виновной.

Воспитательницу приговорили к 80 часам общественных работ и запретили ей заниматься педагогической деятельностью с несовершеннолетними в течение трёх лет. Вдобавок женщина должна будет компенсировать моральный вред в размере 200 тысяч тенге.

Ранее сообщалось, что более трех миллионов школьников отдохнут в летнем лагере.

Фото: pixabay.com

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