Восстановление после паводка: о мерах поддержки пострадавших семей рассказал аким ЗКО

Особое внимание было уделено устранению последствий паводка, который этой весной затопил множество жилых объектов, передает пресс-служба акимата ЗКО.
Аким области Нариман Турегалиев подчеркнул, что ситуация была крайне сложной: в результате стихийного бедствия подтоплено около двух тысяч жилых домов и около 15 тысяч дачных участков, что поставило под угрозу жизнь и здоровье многих семей.
- В рамках поддержки пострадавших выплачены единовременные суммы 9994 семьям на общую сумму 3,6 млрд тенге, а также материальная компенсация была предоставлена 10222 семьям на сумму 3,7 млрд тенге. Кроме того, для восстановления жилого фонда населению, пострадавшему от паводка, было выделено 4,3 млрд тенге на ремонт жилья, - отметил глава региона.
С целью решения жилищных проблем приобретено 1939 квартир на сумму 40,8 млрд тенге, а также передано 889 жилых домов, стоимость которых составила 23,7 млрд тенге. Дополнительно, при поддержке благотворительных фондов, было закуплено 69 жилых домов: 37 домов от фонда «Асар Уме», 15 домов от «Алтын Орда», 2 дома от фонда «Ыстық жүрек» и 15 домов от «Конденсат».
Эти меры являются важным шагом в восстановлении стабильности и улучшении качества жизни граждан, пострадавших от стихийного бедствия. Аким области заверил, что власти продолжат регулярно помогать семьям, оказавшимся в трудной ситуации, и прилагать усилия для минимизации последствий подобных ситуаций в будущем.