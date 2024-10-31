Восстановление после паводка: о мерах поддержки пострадавших семей рассказал аким ЗКО

В рамках поддержки пострадавших выплачены единовременные суммы 9994 семьям на общую сумму 3,6 млрд тенге, а также материальная компенсация была предоставлена 10222 семьям на сумму 3,7 млрд тенге. Кроме того, для восстановления жилого фонда населению, пострадавшему от паводка, было выделено 4,3 млрд тенге на ремонт жиль

Особое внимание было уделено устранению последствий паводка, который этой весной затопил множество жилых объектов, передает пресс-служба акимата ЗКО.

Аким области Нариман Турегалиев подчеркнул, что ситуация была крайне сложной: в результате стихийного бедствия подтоплено около двух тысяч жилых домов и около 15 тысяч дачных участков, что поставило под угрозу жизнь и здоровье многих семей.

- В рамках поддержки пострадавших выплачены единовременные суммы 9994 семьям на общую сумму 3,6 млрд тенге, а также материальная компенсация была предоставлена 10222 семьям на сумму 3,7 млрд тенге. Кроме того, для восстановления жилого фонда населению, пострадавшему от паводка, было выделено 4,3 млрд тенге на ремонт жилья, - отметил глава региона.

С целью решения жилищных проблем приобретено 1939 квартир на сумму 40,8 млрд тенге, а также передано 889 жилых домов, стоимость которых составила 23,7 млрд тенге. Дополнительно, при поддержке благотворительных фондов, было закуплено 69 жилых домов: 37 домов от фонда «Асар Уме», 15 домов от «Алтын Орда», 2 дома от фонда «Ыстық жүрек» и 15 домов от «Конденсат».

Эти меры являются важным шагом в восстановлении стабильности и улучшении качества жизни граждан, пострадавших от стихийного бедствия. Аким области заверил, что власти продолжат регулярно помогать семьям, оказавшимся в трудной ситуации, и прилагать усилия для минимизации последствий подобных ситуаций в будущем.