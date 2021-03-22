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Вот чем весной полезна минералка для растений и почему нельзя использовать для полива газированную воду

https://mgorod.kz/projects/nitem/vot-chem-vesnoj-polezna-mineralka-dlya-rastenij-i-pochemu-nelzya-ispolzovat-dlya-poliva-gazirovannuyu-vodu/
Marat
Вот чем весной полезна минералка для растений и почему нельзя использовать для полива газированную воду
https://mgorod.kz/projects/nitem/vot-chem-vesnoj-polezna-mineralka-dlya-rastenij-i-pochemu-nelzya-ispolzovat-dlya-poliva-gazirovannuyu-vodu/

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