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Социум

Вовлекли несовершеннолетнюю: двух сводниц задержали в Уральске

Им вменяют две статьи уголовного кодекса. Изображение Christine Sponchia с сайта Pixabay Женщин задержали в ходе рейдов по саунам и съёмным квартирам. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что задержанные занимались сводничеством и вовлечением девушек в занятие проституцией. В том числе несовершеннолетней. В отношении сводниц завели уголовное дело по статьям 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией» и 134 УК РК «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией». - Если вы стали очевидцами или свидетелями таких правонарушений, необходимо не остава
Дана Рахметова
Вовлекли несовершеннолетнюю: двух сводниц задержали в Уральске
Им вменяют две статьи уголовного кодекса.
Массажный салон оказался притоном в Атырау
Массажный салон оказался притоном в Атырау
Изображение Christine Sponchia с сайта Pixabay Женщин задержали в ходе рейдов по саунам и съёмным квартирам. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что задержанные занимались сводничеством и вовлечением девушек в занятие проституцией. В том числе несовершеннолетней. В отношении сводниц завели уголовное дело по статьям 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией» и 134 УК РК «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией».
-  Если вы стали очевидцами или свидетелями таких правонарушений, необходимо не оставаться в стороне и отреагировать на ситуацию, позвонив на номер 102 или телефон доверия «116-16» либо обратиться в ближайший отдел полиции, - обратились в полиции к жителям.
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Уральск полиция задержание

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