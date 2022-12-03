Вовлекли несовершеннолетнюю: двух сводниц задержали в Уральске

Им вменяют две статьи уголовного кодекса. Изображение Christine Sponchia с сайта Pixabay Женщин задержали в ходе рейдов по саунам и съёмным квартирам. В пресс-службе департамента полиции ЗКО сообщили, что задержанные занимались сводничеством и вовлечением девушек в занятие проституцией. В том числе несовершеннолетней. В отношении сводниц завели уголовное дело по статьям 309 УК РК «Организация или содержание притонов для занятия проституцией» и 134 УК РК «Вовлечение несовершеннолетнего в занятие проституцией». - Если вы стали очевидцами или свидетелями таких правонарушений, необходимо не остава