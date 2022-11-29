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Социум

ВОЗ переименовала оспу обезьян

Всемирная организация здравоохранения утвердила новый термин «mpox» в качестве синонима оспы обезьян (monkeypox). Изображение Alexandra_Koch с сайта Pixabay На сайте ВОЗ (который, кстати, по-прежнему заблокирован в Казахстане) сообщается, что оба названия будут использоваться в течение года. Термин mpox войдет в официальное издание МКБ-11 (глобальный стандарт для хранения медицинских данных) в 2023 году. Переименование связано в тем, что после вспышки болезни в сети были замечены расистские и стигматизирующие высказывания. Поэтому ряд стран просили ВОЗ предложить новый вариант названия. К слов
Дана Рахметова
ВОЗ переименовала оспу обезьян
Всемирная организация здравоохранения утвердила новый термин «mpox» в качестве синонима оспы обезьян (monkeypox).
ВОЗ считает риск распространения оспы обезьян в мире умеренным
ВОЗ считает риск распространения оспы обезьян в мире умеренным
Изображение Alexandra_Koch с сайта Pixabay На сайте ВОЗ (который, кстати, по-прежнему заблокирован в Казахстане) сообщается, что оба названия будут использоваться в течение года. Термин mpox войдет в официальное издание МКБ-11 (глобальный стандарт для хранения медицинских данных) в 2023 году. Переименование связано в тем, что после вспышки болезни в сети были замечены расистские и стигматизирующие высказывания. Поэтому ряд стран просили ВОЗ предложить новый вариант названия. К слову, оспа обезьян получила своё название в 1970 году. Вирус, вызывающий это заболевание, был обнаружен у содержавшихся в неволе обезьян.

Оспа обезьян – это редкое инфекционное заболевание. Инкубационный период - от пяти до 21 дня. У человека клиника характеризуется высокой температурой, ломотой в теле, слабостью, сыпью, рвотой, увеличением лимфатических узлов, головокружением. Продолжительность болезни составляет 2-3 недели, характерно спонтанное излечение. Основным источником заболевания при оспе обезьян являются дикие животные: приматы и белки. Инфицирование также может произойти при контакте с кровью заражённого или его биологическими жидкостями, а также через употребление мяса больного животного.

Напомним, случаи заражения подтверждены в ряде стран Европы. В середине июня инфицированного выявили в Грузии, в июле - в РоссииКазахстанцев просят не посещать Западную Африку из-за оспы обезьян. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Оспа ВОЗ

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