ВОЗ переименовала оспу обезьян

Всемирная организация здравоохранения утвердила новый термин «mpox» в качестве синонима оспы обезьян (monkeypox). Изображение Alexandra_Koch с сайта Pixabay На сайте ВОЗ (который, кстати, по-прежнему заблокирован в Казахстане) сообщается, что оба названия будут использоваться в течение года. Термин mpox войдет в официальное издание МКБ-11 (глобальный стандарт для хранения медицинских данных) в 2023 году. Переименование связано в тем, что после вспышки болезни в сети были замечены расистские и стигматизирующие высказывания. Поэтому ряд стран просили ВОЗ предложить новый вариант названия. К слов