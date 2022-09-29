Похищенные при реализации программы деньги вернут в бюджет. Работников управления образования Атырауской области подозревают в крупном хищении Иллюстративное фото из архива "МГ" В ходе встречи акима Алматы с населением Медеуского района жители вновь подняли вопрос программы ArtSport. Ерболат Досаев ответил, что задолженности перед поставщиками закроют. Для этого из бюджета выделят 2,2 млрд тенге. Аким напомнил, что прокурорская проверка выявила нарушения и хищения.
- Я всегда говорил, что возле больших денег есть недобросовестные работники, деньги должны быть возвращены в бюджет. В настоящее время одно уголовное дело уже возбуждено, ещё пять предполагается возбудить в ближайшее время. С остальными будем разбираться, - отметил глава города.

ArtSport в Алматы

В середине августа сообщалось, что с первого сентября акимат Алматы прекратит финансирование программы ArtSport. Отмечалось, что если продолжать её до конца года, из бюджета пришлось бы выделить 8,5 млрд тенге. При этом аким сказал, что в мегаполисе разработают аналогичную программу. Позже акимат Алматы «настоятельно рекомендовал» маслихату выделить деньги на погашение задолженности по ArtSport. Заявку рассмотрят 30 сентября. Прокуратура выявила многомиллионные хищения бюджетных средств. Более трёх тысяч детей находились за границей, но в это же время проходили по табелю как посещающие занятия в Алматы. Более 10 работающих по программе тренеров ранее были судимы. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.