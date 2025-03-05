Врач перечислила самые опасные ошибки гипертоников

Врач-кардиолог Юлия Маршинцева назвала главные ошибки гипертоников.

— К сожалению, гипертония не лечится курсами: препараты подбираются на всю жизнь. Если давление хорошее, значит, врач всё сделал правильно. Но такие препараты нужно принимать ежедневно, а некоторые пациенты самовольно их отменяют. И через неделю у них опять начинаются кризы, — подчеркнула Маршинцева.

По ее словам, также многие начинают принимать препараты по совету знакомых, однако не всегда то, что подходит одному человеку, будет так же эффективно для другого.

Еще одной ошибкой гипертоников врач назвала слишком частое измерение давления. Оптимально делать это трижды в день. Дополнительно можно проверить показатели при головной боли или ухудшении самочувствия.

Помимо этого, не следует отказываться от физической активности. Достаточно даже ежедневной ходьбы в течение часа — организм будет снижать давление.

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