Врачи, учителя и актеры ЗКО получили государственные награды

24 октября в областном акимате состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню Республики. В честь знаменательного события аким ЗКО Нариман Торегалиев вручил государственные награды Республики Казахстан от имени президента выдающимся деятелям области. Он подчеркнул важность вклада каждого западноказахстанца, и выразил особую благодарность награжденным в этот день. Среди них люди труда, культуры, учителя, врачи и т.д. Из рук главы региона они получили государственные награды, памятные подарки и цветы.

– Для меня это большая честь и большая неожиданность. Всегда приятно, когда вашу работу замечают и тем более отмечают на таком высоком уровне. Хотелось бы поблагодарить всех своих коллег, родных за поддержку, и пожелать всем, кто сегодня получил награды, дальнейших успехов. С Днём Республики!— поделился вице-президент АО «Уральскводстрой» Тенгиз Тедеев, награжденный орденом «Құрмет».

Заслуги актрисы уральского русского драматического театра им. А. Н. Островского Тамары Столяровы также были отмечены почётной наградой. Известная деятельница культуры, отдавшая театру более 40 лет, была награждена орденом «Парасат»

– Я очень благодарна своему коллективу, руководству области и страны за то, что поддерживают меня. Этот день стал праздничным вдвойне. Поздравляю всех соотечественников с Днём Республики, и желаю, чтобы каждый из нас смог внести свой вклад в процветающее будущее родины, – сказала она.

Орденом «Құрмет» наградили врача общей практики Кырмызы Орынбасарову и сотрудницу Центра социальных услуг п. Круглозерное Саясат Сарсенову. Также лучшим специалистам были вручены ордена «Еңбек даңқы» и медали «Ерен еңбегі үшін».

После завершения основной части, все награжденные сделали общее фото с акимом области. Мероприятие продолжилось праздничным концертом, на котором выступили известные музыкальные и танцевальные коллективы.