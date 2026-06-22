Врачи и фельдшеры получили ключи от квартир в Атырау

В Атырау празднование Дня медицинского работника ознаменовалось крупным новосельем. Сразу 21 специалист сферы здравоохранения получил ключи от служебного жилья в современном жилом комплексе "Таңшолпан".

Среди счастливых новоселов - врачи, фельдшеры и диспетчеры скорой помощи, которые ежедневно спасают жизни жителей региона.

Ключи медикам вручил аким Атырауской области Серик Шапкенов. Он отметил, что регион занимает передовые позиции по материальной поддержке врачей, благодаря чему за последние два года дефицит медицинских кадров в области удалось сократить в два раза.

- В прошлом году медики, прибывшие на работу в сельские районы, получили до 10 миллионов тенге подъемных. Всё это делается ради главной цели - сохранения здоровья населения и повышения качества медицинской помощи, - подчеркнул глава региона.

В акимате добавили, что обеспечение врачей жильем в Атырауской области поставлено на поток: только за последние два года за счет средств областного бюджета для медиков купили 111 служебных квартир.

Помимо раздачи ключей, на мероприятии отметили заслуги ветеранов медицины. За многолетний добросовестный труд орден "Құрмет" вручили директору Атырауского областного центра фтизиопульмонологии Байтолле Газизову.

Глава региона заверил, что работа по модернизации больниц и привлечению новых специалистов в Атыраускую область будет продолжена.