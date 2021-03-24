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Социум От сердца к сердцу

Время беспощадно идет против Эмира: на заветный укол не хватает чуть более 300 миллионов тенге

Семье нужно собрать эти деньги до 20 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мама Эмира Сабина Давлеткалиева говорит, что на сегодняшний день с помощью неравнодушных граждан им удалось собрать 662 миллиона тенге. Всего на заветный укол "Золгенсма", который попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое дорогое лекарство в мире, нужен 1 миллиард тенге. При этом срок, когда лекарство спасает человека, ограничен. – До 20 апреля мы должны собрать оставшуюся сумму. Сейчас эмоциональное состояние Эмира стабильное, он играет, смеется, болтает, но физическое состояние потихоньку ухудшается. Я за
Арайлым Усербаева
Время беспощадно идет против Эмира: на заветный укол не хватает чуть более 300 миллионов тенге
50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границей
50 миллионов тенге собрали малышу из Уральска на укол за границей
Семье нужно собрать эти деньги до 20 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Время беспощадно идет против Эмира: на заветный укол не хватает чуть более 300 миллионов тенге
Время беспощадно идет против Эмира: на заветный укол не хватает чуть более 300 миллионов тенге
Мама Эмира Сабина Давлеткалиева говорит, что на сегодняшний день с помощью неравнодушных граждан им удалось собрать 662 миллиона тенге. Всего на заветный укол "Золгенсма", который попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое дорогое лекарство в мире, нужен 1 миллиард тенге. При этом срок, когда лекарство спасает человека, ограничен. – До 20 апреля мы должны собрать оставшуюся сумму. Сейчас эмоциональное состояние Эмира стабильное, он играет, смеется, болтает, но физическое состояние потихоньку ухудшается. Я замечаю, что ему уже тяжелее держать те или иные игрушки, которые совсем недавно мог поднять без усилий. Мы уже почти четыре месяца ведем борьбу за жизнь нашего сына. Пройдено больше половины пути и остался маленький рывок к победе. Но одним нам не справиться, помогите нам спасти сына. У нас остается все меньше и меньше времени, оно беспощадно идет против Эмира, - говорит Сабина. Напомним, у Эмира страшный диагноз - спинальная мышечная атрофия. В свои почти 2 года он не ходит, не ползает, может лишь сидеть. Болезнь опасна тем, что со временем у него ослабнут все мышцы и он не сможет дышать, у него может произойти остановка сердца. Помочь малышу можно с помощью укола, который делают лишь за границей. Лечение и укол можно получить в США, обойдутся они семье в миллиард тенге. Родители Эмира не в силах собрать эту сумму самостоятельно. Все, кто желает помочь Эмиру, могут перечислить деньги на следующие реквизиты: AO Kaspi Bank Номер карты: 5169 4971 4460 6583 8(771)-483-75-55 Сабина Сагынгалиевна Д. (Мама Эмира) АО Сбербанк Казахстан Номер карты: 4263 4333 3483 6340 8(771)-483-75-55 Сабина Сагынгалиевна Д. АО Bank CentreCredit Номер карты: 4899 9333 3355 9357 АО Halyk Bank Номер карты: 4405 6397 1084 2392 8(705)-328-06-63 Шахмаров Талех И. (папа Эмира) Для России: Сбербанк 4276 4600 1801 5623 89877836340 Елена Сергеевна К (близкая подруга семьи) Paypal@HelpEmir Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании. Фото предоставлено Сабиной Давлеткалиевой  

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