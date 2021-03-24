Время беспощадно идет против Эмира: на заветный укол не хватает чуть более 300 миллионов тенге

Семье нужно собрать эти деньги до 20 апреля, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Мама Эмира Сабина Давлеткалиева говорит, что на сегодняшний день с помощью неравнодушных граждан им удалось собрать 662 миллиона тенге. Всего на заветный укол "Золгенсма", который попал в Книгу рекордов Гиннеса как самое дорогое лекарство в мире, нужен 1 миллиард тенге. При этом срок, когда лекарство спасает человека, ограничен. – До 20 апреля мы должны собрать оставшуюся сумму. Сейчас эмоциональное состояние Эмира стабильное, он играет, смеется, болтает, но физическое состояние потихоньку ухудшается. Я за