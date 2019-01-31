Международная конфедерация Oxfam, которая занимается борьбой с бедностью, выпустила свой очередной доклад, который подтвердил рост вопиющего неравенства. По приведенным данным, состояние миллиардеров планеты за минувший год приросло на 900 миллиардов долларов. Новый миллиардер появлялся каждые два дня.
В то же время совокупное состояние 3,8 миллиардов человек, которые входят в бедную половину населения, снизилось на 11%. Их общее состояние, всех 3,8 миллиардов, равняется активам 26 (!) богатейших людей. Такой концентрации богатства на планете еще никогда не было.
Состояние Джеффа Безоса, владельца компании Amazon, достигло 112 миллиардов долларов. Авторы доклада подчеркивают, что всего 1% его денег – это весь бюджет на здравоохранение Эфиопии, где живет 105 миллионов человек. Но нам интереснее другое сравнение – состояние одного Безоса почти равняется ВВП всего Казахстана.
При этом богатые платят все меньше налогов. С каждого доллара налоговых поступлений только 4 цента приходит от налога на богатство. Сверхбогатые скрывают от налогов активы на 7,6 триллиона долларов.
Из всего этого для Казахстана тоже следует ряд важных выводов. Во-первых, рост ВВП, экспорта и инвестиций сам по себе не решает проблему бедности. Напротив, зачастую он ее усугубляет. Доклад Oxfam доказывает, что по мере того, как глобальная экономика растет, неравенство усиливается, а вместе с ним – и бедность.
Это означает, что рост ВВП не отражает увеличение благосостояния населения и должен перестать быть главным индикатором. Разумное распределение национального богатства, как минимум, столь же важно. А неравенство – ключевая экономическая и социальная проблема. Нам необходимо это признать и приступить к выработке необходимых мер.
Во-вторых, обеспечить равенство невозможно без налоговой реформы. Согласно подсчетам Oxfam, если для 1% богатейших людей ввести налог на их богатство всего 0,5%, то собранных денег хватит, чтобы дать образование 262 миллионам детей, которые сейчас не могут посещать школу. А также обеспечить медицинскую помощь, которая спасет 3,3 миллиона жизней.
В Казахстане введение системы, предусматривающей повышенное налогообложение сверхдоходов и демонстративного потребления, постоянно откладывается. Правительство мотивирует тем, что от увеличения налогов может пострадать средний класс. Но в том-то и дело, что повышать налоги нужно не на средние доходы путем автоматического введения прогрессивной шкалы, а на сверхдоходы. То есть речь не о тех, кто живет на зарплату или доход от малого бизнеса.
Наконец, третий вывод связан с концентрацией экономической власти. Миллиардеры мира контролируют активы в объеме 9 триллионов долларов. Их управление они доверяют не только банкам и инвестфондам. Сейчас идет бум так называемых семейных офисов – закрытых финансовых учреждений, которые управляют средствами богатых семей. На сегодня им подконтрольно уже порядка 3-4 триллионов долларов. Распоряжаясь инвестициями, они, соответственно, управляют и глобальными финансовыми потоками.
Само собой разумеется, что семейные офисы специализируются на том, чтобы минимизировать налоговые выплаты. Проще говоря, находить все возможные способы, чтобы уводить состояния сверхбогатых от налогообложения. Учитывая, что они привлекают к себе лучших специалистов, эта задача хорошо выполняется.
Иными словами, судьбы экономики решаются не правительствами и даже не глобальными банками, а не известными широкой публике семейными офисами. И чем дальше будет идти нынешняя тенденция роста неравенства, тем большую экономическую власть они будут приобретать.
Их возможности превышают ресурсы не только транснациональных корпораций, но и национальных правительств. И в таких условиях наивно полагать, будто государство может выживать и проводить свои интересы в одиночку, не вступая ни в какие экономические союзы.
Автор Айкын Конуров
https://rezonans.kz/economics/9079-neravenstvo-dzheff-bezos-tnk-ajkyn-konurov
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.