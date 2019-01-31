Уважаемые родители! Рады сообщить Вам об открытии очередного детского сада "BatysSabi Balabakhasy", которое состоится 7 февраля 2019 года по адресу: г. Уральск, ул. 8-е марта, 162 (р-н ТД "ИРС").   Объявляется набор детей от 1 года до 5 лет. Для Ваших детей, как и принято во всех садиках "Саби", 5-разовое питание, хорошие воспитатели, логопед и уроки английского языка. А также объявляем набор персонала: - воспитатели, - няни, - повара. Наши контакты: 8 (775) 688 88 97, 8 (777) 299 56 96, 8 (701) 376 76 60 detskisadsabi sabidetskiisad sabi_new_ e-mail: [email protected] Новости Компаний. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.    