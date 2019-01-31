Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

Как сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Уральск, 31 января с 14.00 до 19.00 в связи с заменой газопровода будет перекрыто движение на улице Егизбаева от улицы Мендалиева до улицы Петровского. – Движение будет осуществляться по улице Алмазова. Приносим свои извинения за причиненные временные неудобства, - сообщили в отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог.