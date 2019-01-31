Иллюстративное фото В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Службы экономических расследований выявили нарушение. Местный без сопроводительных документов занимался перевозкой нефтепродуктов. В частности, нарушитель приобрел дизельное топливо по низкой цене у водителей, проезжающих на трассах Атырау-Индер. По прибытии в город реализовал 1000 литров горючего на общую сумму 180 000 тенге. - Согласно выявленным фактам, в отношении нарушителя возбуждено уголовное дело по ст.197 ч.1 УК РК "Транспортировка, приобретение, реализация, хранение нефти и нефтепродуктов, а также переработка нефти без документов, подтверждающих законность их происхождения". Также проводились следственные действия, и уголовное дело было направлено в суд, - рассказали в пресс-службе ДГД. Приговором суда №2 города Атырау местный житель признан виновным в совершении преступления по ст.197 ч.1 УК РК. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 МРП на сумму 48 100 тг. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.